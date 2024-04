A Castelvetrano familiare di un paziente aggredisce il personale medico e i militari

Ancora una aggressione al personale sanitario al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, quando il familiare di un paziente, ha aggredito un operatore sanitario e avrebbe dato pure calci alle porte del locale. Il personale medico e infermieristico è stato costretto a chiamare i Carabinieri intervenuti per sedare gli animi, anche se l’uomo, per la forte ira, si sarebbe scagliato contro i militari che lo hanno condotto in caserma. Qui il 66enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni. All’ospedale di Castelvetrano la vigilanza con guardia giurata opera la mattina fino alle ore 14 e nelle ore notturne.