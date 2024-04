Al “Sollima” di Marsala Beethoven e Listz con un recital pianistico

Quinto appuntamento per la Stagione Concertistica dell’Associazione “L. Van Beethoven”, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, domenica 7 aprile alle ore 18 al Teatro “Sollima” di Marsala. In programma la Sonata Op. 111 di Beethoven ed a seguire un repertorio dedicato a Listz; un programma particolarmente impegnativo sia dal punto di vista tecnico, che interpretativo con Alessandro Marano.

Marano è brillante pianista cosentino, frequenta i Corsi Internazionali di alto perfezionamento pianistico presso la Foundation “Paul Hindemith” di Blonay in Svizzera, ottenendo premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge una intensa attività concertistica suonando in veste di solista in tutt’Italia e all’estero. Un evento da non perdere; è consigliabile la prenotazione contattando: il 320 6905330 / 351 2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12, Marsala.