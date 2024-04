Al Santa Rosalia di Mazara si celebra la Divina Misericordia

Quest’anno Mazara celebrerà il triduo e la festa della Divina Misericordia nella Parrocchia Santa Rosalia. Oggi, alle 15, inizierà la recita della Coroncina alla Divina Misericordia a cui seguirà l’adorazione Eucaristica e le confessioni; seguirà alle 18.30 la Santa Messa presieduta dal parroco don Antonio Civello. Domani alle 16 l’ordinazione presbiterale in Cattedrale di don Daniele La Porta; alle 21 sempre nella parrocchia Santa Rosalia, una serata di fraternità con spettacolo di cabaret “Pronto, Cumpà?” con i Trikke e Due formato da Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi (ingresso libero, offerta libera o polizza).

Domenica 7, giorno della festa della Divina Misericordia, alle ore 17 inizierà la recita della Coroncina alla Divina Misericordia a cui seguirà la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Angelo Giurdanella alle 18.30 mentre alle 19.30 si terrà la processione con il simulacro di Gesù Misericordioso che procederà da Santa Rosalia fino in ospedale. Questo l’itinerario della processione: parrocchia Santa Rosalia, via Cagliari, via Nuoro, via dell’Acquedotto, via dei Giardini, via Costiera, via Brindisi, via Mongiolisi, via padre Agostino Gemelli, Via Luigi Morelli, Via Guido d’Orso, Via Salemi, Ospedale “Abele Ajello”.