Marsala: ancora degrado negli scavi di Piazza San Girolamo

Gli scavi di Piazza San Girolamo – compresa fra le vie Garaffa, San Lorenzo e Cammareri Scurti, sotto il Giardino d’Infanzia – sono stati sempre al centro dell’attenzione di chi, con uno sguardo più critico, vede il grande degrado che c’è nell’area di quella che ormai i più giovani chiamano “Piazza Palle” per i tipici blocchi in cemento che dividono la parte in cui transitano le vetture da quella pedonale. Gli scavi sono qua e là rovinati da rifiuti di vario tipo, soprattutto da bottiglie in vetro e in plastica, l’erba è spesso incolta e la vetrata in alcune parti è stata divelta e in altre è completamente rotta.

Per non parlare quando si scende giù, non ci sono più i cartelli turistici con le spiegazioni e non ne sono mai stati installati di nuovi. Sarebbe il caso di intervenire ridando decoro agli antichi scavi archeologici che consistono in una parte di abitazione appartenente alla fondazione punica della città, collocata nella prima metà del IV sec. a. C.