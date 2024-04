A Mazara al via il Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro 2024”

Tutto pronto per la XVI edizione del Premio Nazionale “PESCHERECCIO D’ORO 2024” prodotto dalla Campisi Communication, con il patrocinio della presidenza dell’ARS (assemblea regionale siciliana) e con la partecipazione della presidenza della Camera dei Deputati. L’importante riconoscimento come ogni anno viene assegnato a coloro che durante l’anno si sono distinti nel mondo della letteratura, cultura, giornalismo, teatro, cinema, sport, televisione. Tra le tematiche collegate ai premiati, l’immigrazione, il femminicidio, l’antimafia, la guerra in Ucraina e medio-oriente, la legalità. L’evento culturale si svolgerà domani, venerdì 5 aprile presso il Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. La prima parte in programma alle ore 9.00 prevede l’incontro fra le delegazioni scolastiche con i giornalisti e premiati e la seconda parte alle ore 20.30 con il Galà delle premiazioni. L’evento sarà presentato da Piero Campisi e Giulia Cazzaniga (Rai). Testimonial Piero Chiambretti

PREMIATI: Paolo Borsellino (Alla Memoria), presenzierà la nipote, scrittrice Roberta Gatani. In collegamento il fratello Salvatore Borsellino. Luciana Coluccello (Giornalista, Reporter Tv, Scrittrice), testimonial il giornalista Corrado Formigli. Luca Telese (Giornalista, Opinionista, Scrittore). Antonella Marascia (Scritrice), testimonial il giornalista Rai Paolo Aleotti. Pino Strabioli (Regista e attore teatrale, conduttore Tv-RadioRai). Testimonial Maria Grazia Cucinotta. Toni Capuozzo (Giornalista, Scrittore, Conduttore tv). Testimonial Massimiliano Latorre. Prof.ssa Maria Rita Parsi (Psicoterapeuta, Scrittrice, già membro Comitato Onu diritti dei minori. Presidente della Fondazione Movimento Bambino). Associazione Nazionale Italiana Magistrati, testimonial Vittorio Brumotti. Mons. Vito Rallo, arcivescovo titolare di Alba e nunzio apostolico. L’autore giornalista Rai Peppe Ciulla (trasmissione Il Cavallo e la Torre). Leonardo Frosina per il cinema, sezione Filmaker – DIT. Testimonial il regista Tom Shankland. Il calciatore dell’Unione Sportiva Mazara 46, Gino Giardina per avere realizzato il goal più veloce d’Italia. La ASD Futsal Mazara 2020, di recente vincitrice della Coppa Italia nazionale. Il premio è opera realizzata dal Liceo Artistico di Mazara del Vallo.