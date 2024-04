Ad Alcamo tutto pronto per l’inaugurazione del Ciokowine Fest 2024

Al via il Ciokowine Fest 2024, festa del cioccolato e del vino, dal 5 al 7 aprile ad Alcamo, promosso dalla Cna di Trapani in collaborazione con l’associazione STS e con il patrocinio del Comune di Alcamo. Un “Village” con prodotti enogastronomici artigianali siciliani, animato da show cooking, laboratori, concerti, spettacoli, intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada. Il Village nonché tutte le iniziative si terranno presso Piazza Ciullo ed il Collegio dei Gesuiti. Il Ciokowine Fest nasce dall’incontro tra le eccellenze della Città di Modica, con il suo rinomato cioccolato, e quella di Alcamo, con il suo vino. Entrambe le città facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica. La cerimonia di inaugurazione della manifestazione si terrà domani, 5 aprile, alle ore 11, presso l’aula consiliare del Comune di Alcamo, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle città di Modica e di Alcamo, della Cna, del Consorzio per la tutela del cioccolato di Modica Igp e personalità del mondo della cultura siciliana.

“Abbiamo lavorato per creare un ponte tra i piccoli produttori di vino e cioccolato – spiegano Nello Battiato e Giuseppe Orlando, rispettivamente presidente regionale Cna Sicilia e presidente provinciale Cna Trapani – valorizzando le eccellenze del nostro territorio e promuovendo la cultura enogastronomica siciliana. I nostri obiettivi sono molteplici. In primo luogo abbiamo voluto evidenziare l’importanza dell’agroalimentare e dell’enoturismo come motori di sviluppo economico per la Sicilia. In secondo luogo, ci siamo impegnati a promuovere il networking tra imprese, favorendo opportunità di business e collaborazioni future. Infine, ma non meno importante, abbiamo deciso di offrire agli operatori del settore un’opportunità al fine di esaltare e diffondere la cultura del cioccolato di Modica e dei nostri vini, riconosciuti a livello internazionale”. “Il CiokoWine Fest – concludono – è molto più di un festival: è un’espressione della passione, della tradizione e dell’innovazione che caratterizzano la Sicilia e i siciliani. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire e riscoprire le meraviglie del nostro territorio. Insieme possiamo contribuire a valorizzare e promuovere le eccellenze della Sicilia nel mondo”.

https://www.ciokowineofficial.it/