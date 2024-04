Erice: in Consiglio Sofia Mazzeo subentra al posto del compianto Luigi Nacci

Il Consiglio comunale di Erice, che ha perso il suo Presidente Luigi Nacci, scomparso prematuramente alcuni giorni fa, procede già alla sua surroga. In Aula quindi arriva la prima dei non eletti nelle fila dell’Udc, ovvero la giovane Sofia Mazzeo, figlia dell’avvocato Alberto attuale consigliere comunale e assessore del vicino Comune di Trapani. Sofia non è stata eletta coi suoi 98 voti ottenuti durante la competizione elettorale del 2022, giungendo però seconda alle spalle di Luigi Nacci eletto invece con 238 preferenze.