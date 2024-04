A Trapani i festeggiamenti per San Francesco di Paola. Il programma

Entrano nel vivo domani, 2 aprile, i festeggiamenti per San Francesco di Paola, una ricorrenza molto sentita in a Trapani essendo il protettore della gente di mare. Alle ore 18.30, sarà celebrata la messa nella chiesa di San Francesco di Paola mentre mercoledì 3 aprile, alle ore 17, è prevista la preghiera del rosario e le litanie del Santo. A seguire, alle 18, la “Scinnuta” della statua del santo accompagnato dalla note della banda musicale “Città di Paceco”. Venerdì avrà inizio la novena del “Santu Patri”. La processione per le vie del centro storico di Trapani si svolgerà domenica 14 aprile.

Qui di seguito i dettagli in locandina: