Il goal più bello del Milan Club Marsala è la solidarietà

Come ogni anno il Milan Club Marsala segna il suo gol più bello, facendo esultare i propri tifosi e regalando un briciolo di serenità a chi è meno fortunato. Non solo tifo da condividere insieme la domenica, ma anche cultura, con la presentazione di libri sportivi, visite di campioni acclamati (Franco Baresi su tutti), rispetto per i territorio (con la pulizia delle coste) e tanta beneficenza: anche quest’anno i soci del sodalizio rossonero hanno vissuto il piacere di vivere la gioia della condivisione e -con una rappresentanza del Direttivo- si sono recati al reparto pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Ad accoglierli il primario, dott. Peppino Clemente, insieme alla dott. ssa Antonella Favata: ai bambini ricoverati uova di Pasqua e tanta allegria, alla ludoteca del reparto libri e colori per distrarre da una permanenza forzata i piccoli ospiti.

“Siamo sempre sensibili ai risvolti sociali”, hanno dichiarato i rappresentanti del Milan Club. “Come ogni anno esultiamo per la gioia che regaliamo: ma non vogliamo far vedere cosa facciamo per il piacere di apparire, bensì per sensibilizzare le varie associazioni del territorio a donare un sorriso, un pensiero, una presenza, a chi -soprattutto a pochi giorni da Pasqua- vive in condizioni precarie”. “Un gol segnato veramente con il cuore dai tifosi del Milan Club Marsala -ha ringraziato il dott. Clemente- e realizzato intorno ai bisogni dei nostri piccoli pazienti: è un messaggio che aiuta ad affrontare in modo positivo il periodo di diagnosi e cura, in alcuni casi anche molto lungo, che vissuto dal punto di vista di un bambino potrebbe generare in lui ansia e paura, ma che con piccoli gesti si può lenire”.