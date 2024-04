A Marsala l’Esercito arriva il giorno di Pasqua, davanti a loro un incidente bici-monopattino

Da lunedì 11 marzo era previsto l’avvio, in via sperimentale, di un nuovo piano di rimodulazione temporanea dei servizi del contingente dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade sicure” a presidio dei territori dei comuni di Trapani, Erice, Marsala e Petrosino, dove già sono in vigore piani di controllo coordinato del territorio. Proprio dal giorno di Pasqua, domenica 31, l’Esercito ha preso servizio nel pieno centro storico di Marsala, con una camionetta e alcuni militari a presidio del centro città.

Sicuramente un servizio di maggiore sicurezza visto quanto accade quotidianamente in centro, con petardi fatti esplodere tra i passanti, risse a Porta Mazara e sotto i portici di Palazzo VII Aprile, con bici e monopattini che sfrecciano. Proprio ieri, intorno alle 16, in un centro storico semi-deserto, si sono scontrate due persone a bordo dei loro mezzi elettrici che, lo ricordiamo, non posso circolare in ZTL, Zona a Traffico Limitato, ci sono anche dei divieti con il simbolo delle biciclette a ricordarlo negli accessi alla ZTL.