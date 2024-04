Il Futsal Mazara 2020 vince la Coppa Italia di serie B Calcio a 5. Il successo giunge dopo aver giocato il torneo da protagonisti a partire dai quarti di finale quando i gialloblù hanno battuto per 4-3 i pugliesi del Diaz approdando alla semifinale che poi hanno vinto contro la formazione di Spello dei Grifoni per 5-3.

Il gran finale si è giocato sabato contro i lombardi della Energy Saving e dopo un match giocato sempre alla rincorsa degli avversari fino al pareggio degli uomini di Mister Bruno a due secondi dalla fine della gara. Nei tempi supplementari la rete che consegnerà ai mazaresi l’ambito trofeo. Il team gialloblù, appena approdato in serie cadetta, è prima in classifica di serie B e quindi tira per la promozione in serie A2.