Formazione anche per i sindaci trapanesi per gestione dell’emergenza incendi e alluvioni

Continua il refresh formativo per sindaci ed il personale tecnico dei Centri Operativi Comunali di protezione civile. Si tratta di un’attività del DRPC Sicilia avviata lo scorso anno che ha già registrato diversi incontri provinciali su Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Quest’anno la fase di completamento prevede le tappe di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. A Palermo , presso la sede di Via Abela, nei giorni 4 e 5 aprile i corsi si terranno a favore dei comuni della provincia di Palermo. Vi prenderanno parte i sindaci, i Responsabili degli Uffici Comunali di protezione civile ed i Comandanti della Polizia Municipale.

Sarà un momento di aggiornamento sulla gestione delle situazioni di emergenza all’interno dei Centri Operativi Comunali COC, in attuazione dei piani di emergenza redatti nei Comuni. Per la realizzazione del corso il DRPC Sicilia si avvale della collaborazione dell’Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile “INSFO PC”. Gli incontri sono stati calendarizzati nei giorni 4 e 5 aprile, suddividendo il territorio della Provincia di Palermo in due gruppi, area est ed area ovest, come indicato nelle note inviate ai Sindaci nei giorni scorsi. I primi cittadini per confermare la partecipazione sono invitati a registrarsi, assieme ai rispettivi Responsabili degli uffici di protezione civile comunali ed ai Comandanti della locale polizia municipale, al seguente link: https://insfopc.it/formazionesicilia/ in ragione del giorno loro assegnato.