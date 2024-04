Sicurezza, anche Castelvetrano si tutela con la video-sorveglianza

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano con la deliberazione di giunta 62 del 29/03/2024, ha esitato una importante delibera per cogliere l’opportunità di un finanziamento previsto dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze del 20 dicembre 2023. Il Comune è già beneficiario del finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Azione Specifica 2.1 per un importo di 150.00 euro.

Con l’odierna delibera, si approva il progetto di ampliamento del sistema di video-sorveglianza dotato di intelligenza artificiale per la messa in sicurezza dell’ampio territorio comunale. Si punta in maniera decisa verso uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione, ovvero, perseguire la sicurezza dei cittadini, la salvaguarda degli spazi pubblici, nonché preservare il patrimonio del Comune da qualsiasi atto vandalico. Con la realizzazione del sistema di video-sorveglianza, il Comune di Castelvetrano, si doterà di uno strumento di ausilio alla vigilanza del territorio, indispensabile nei luoghi pubblici a tutela della sicurezza ed al contrasto della criminalità, in particolar modo con l’ampliamento, dell’esistente verranno monitorate le aree dei plessi scolastici al fine di contrastare ogni evento criminoso.