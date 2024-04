Alcamo lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Il video-messaggio del sindaco

“Nessuna scusa per lasciare rifiuti per strada”. Lo dice il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. Dal centro comunale di raccolta al porta a porta, c’è un percorso semplice e responsabile per gestire i rifiuti. Da pneumatici a mobili vecchi, è possibile conferire tutti i giorni, compresa la domenica, tutto ciò di cui ci si deve disfare. Il Centro Comunale di Raccolta si trova in contrada Vallone Monaco, alla prima rotatoria dell’area artigianale Sasi svoltare per la prima traversa sulla destra. Per prenotare il ritiro direttamente a casa, contattare i seguenti recapiti: 0933 18 88 111 – 389 12 32 140. Per i trasgressori ci sono denunce penali e multe salate.

GUARDA IL VIDEO-MESSAGGIO DEL SINDACO: