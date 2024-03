Trapani imbattuto da un anno. Contro il Siracusa potrebbe essere promozione in serie C

Trapani da record. A San Luca finisce 0-0 raggiungendo un totale di 37 vittorie e 6pari. Un anno senza sconfitta è il primato conquistato dal Trapani. Un primato che apre le porte alla festa promozione per il ritorno in serie C. Anche il Siracusa non è riuscito a centrare la vittoria, non andando oltre lo 0-0 contro il Ragusa e così il distacco tra le due formazioni è rimasto di 10 punti, con il Trapani che ha raggiunto quota 79, mentre il Siracusa si è fermato a 69. Al termine della stagione mancano 5 partite e la prossima è proprio lo scontro diretto fra i granata e gli azzurri, in programma al Provinciale domenica 7 aprile. Nel caso in cui il Trapani riuscisse a conquistare l’intera posta in palio porterebbe il vantaggio a 13 punti quando mancherebbero solo 4 gare a conclusione del campionato, con 12 punti in palio. La società pensa già al futuro.