Trapani, il sindaco Tranchida proclama due giornate di lutto cittadino per Gaspare Davì e Alice Culcasi

Il sindaco Giacomo Tranchida ha proclamato il lutto cittadino per le giornate di lunedì 1 e martedì 2 aprile.

Il primo cittadino spiega che “l’intera Comunità cittadina, proprio nel momento in cui stava vivendo la rievocazione della Settimana Santa, è rimasta particolarmente scossa per la prematura e tragica scomparsa sia di Gaspare Davì, il cui decesso ripropone con forza il dramma delle morti sul lavoro, che della giovane Alice Culcasi stroncata, nel fiore degli anni, da un terribile incidente che ripropone anch’esso il dramma delle morti su strada e della sicurezza”.

In particolare, la prima giornata di lutto cittadino – lunedì 1° aprile – sarà in concomitanza con la cerimonia funebre per Gaspare Davì in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa. Il giorno successivo – martedì 2 aprile – è in programma la seconda giornata di lutto cittadino, in concomitanza con la cerimonia funebre per Alice Culcasi in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa. In tal modo l’Amministrazione e la Comunità Trapanese si uniranno al dolore dei familiari e degli amici.

Nelle due giornate è contestualmente prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali, la sospensione delle esibizioni musicali previste nelle aree pubbliche in concomitanza con la durata delle esequie (quelli di Davì si terranno alle 9.30, quelle di Alice Culcasi martedì alle 15.30).

La cittadinanza, le istituzioni, i titolari di attività produttive sono invitate dall’amministrazione comunale a manifestare il proprio cordoglio partecipando nelle forme che riterranno più opportune al lutto cittadino.