 Paolo Di Sabatino in concerto all’Ariston per “Quintessenza Jazz Trapani”

Giunge al termine la rassegna “Quintessenza Jazz Trapani” del Cine Teatro Ariston di Trapani con la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa. Oggi, 26 marzo, alle 21.00 si terrà l’ultimo dei cinque appuntamenti in programma. Protagonista sarà Paolo di Sabatino Trio, pianista jazz ma anche compositore (Mario Biondi, Michele Placido, Grazia Di Michele) e arrangiatore (Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele). A partire dal 2010 compare spesso con Antonella Ruggiero anche in esibizioni dal vivo; partecipa ai tour della cantante dal 2007 anche insieme a Renzo Ruggieri. Nel 2017 collabora con Fabio Concato, arrangiando il suo album “Gigi”. Attualmente è docente e coordinatore del dipartimento di jazz al conservatorio dell’Aquila.

Lo spiccato senso della melodia è da sempre uno dei punti di forza del pianista teramano, sia che lo si veda impegnato nei propri progetti sia quando invece presta la propria opera ad ambiti differenti, come nel caso delle proficue collaborazioni, anche come arrangiatore. Paolo Di Sabatino, in questo progetto, esegue brani che esplorano diversi aspetti ritmici del jazz, sempre con una salda connotazione melodica e talvolta delle rivisitazioni di brani famosi, arrangiati dal pianista abruzzese.

MODALITÀ D’ACQUISTO

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e i botteghini dei cinema Royal e Diana.

Online su Liveticket https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

App 18 e Carta Docente solo online.

PREZZI

Platea A: 17.00 euro

Platea B e Galleria: 12.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita

INFORMAZIONI

ariston@cineteatrotrapani.it

Tel:0923/21659 – 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatrotrapani.it

Fb e Instagram: Cineteatrotrapani