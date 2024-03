L’Avis di Marsala consegna doni ai bambini del reparto pediatrico

Uova di Pasqua, cuoricini rossi, palloncini, colori e album. Sono i doni che l’Avis di Marsala ha voluto offrire ai piccoli pazienti – Michele, Clara, Giuseppe, Ludovica… – ricoverati nel reparto Pediatria dell’Ospedale “Paolo Borsellino”, diretto da Giuseppe Clemente. “Ringrazio il primario per averci dato la possibilità di portare un momento di sollievo a chi soffre, afferma il presidente Luciano Rosas. Mi sono rattristato nel vederli in quei lettini e il loro sorriso mi ha emozionato. Fare sentire la propria vicinanza a chi ha problemi di salute è importante. Ringrazio l’AIL per la preziosa collaborazione”.

Nel corso delle visite, la delegazione Avis – di cui faceva parte anche la piccola volontaria Ginevra – è stata accompagnata dal personale infermieristico del reparto.