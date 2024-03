Pallamano: Alcamo esce battuta di misura dalla bolgia di Siracusa

Difficile fare la cronaca di Aretusa-Alcamo, partita vinta nella bolgia creata dal pubblico presente alla Palestra Corso, che alla fine ha fatto la differenza nella contesa tra le due formazioni. Alcamo è partita alla grande con un parziale di 4/0, grazie alle parate di Giuseppe Errante autore di una grande prestazione e le reti di Vincenzo Randes. Partita che vede nelle difese il fattore determinante, squadre che fanno una fatica incredibile nel fare gol, così alla fine la differenza la farà il gioco in superiorità ed inferiorità numerica, perché saranno ben dieci le esclusioni temporanee per squadra.Alcamo si ferma praticamente sul 11-7, con errori al tiro, avvolte leziosi, in altri forzati, che permettono alla squadra di casa di piazzare un break di 3/0, che porta le squadre negli spogliatoi sul risultato di 11/10 per Alcamo.

Alcamo che si ritrova con il minimo vantaggio, quando poteva chiedere e doveva chiudere la prima frazione di gara con uno scarto di reti decisamente maggiore. Così non è, la ripresa sarà giocata nel frastuono più totale , i tifosi di casa praticamente tengono in partita l’Aretusa, con Alcamo che finisce per distruggere in Attacco, tutto quello di buono fatto in difesa, non facendo praticamente mai gol in superiorità numerica. In tutto questo, anche alcuni errori arbitrali che hanno sicuramente penalizzato la formazione Alcamese, che nel finale quando è andata sotto di una rete, ha prima sbagliato un tiro dai sette metri con Dattolo e poi gettato alle ortiche un contropiede. Se ha questo si aggiunge il nervosismo di alcuni giocatori sanzionati per proteste dai direttori di gara, tutto diventa impossibile con Alcamo sotto di due ,costretta a giocare in tripla inferiorità numerica.

Alcamo, che da squadra esperta non doveva cadere nelle provocazioni arrivate dagli spalti e dal campo, invece, proprio con i suoi giocatori più navigati ha finito per pagare dazio. Alcamo perde nonostante i tanti, troppi errori in attacco, immeritatamente ed esce a testa alta da Siracusa. Alla fine 23-21 per la formazione di casa, ora a pieno titolo in lotta per la promozione insieme a Girgenti e Alcamo che resta in testa alla classifica a quota 29.Campionato che si ferma per le festività Pasquali, riprenderà il prossimo 7 aprile con Alcamo che ospiterà al Nuovo Pala Verga il Villaurea Palermo.