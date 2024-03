Nuovo dirigente della squadra anticrimine alla Questura di Trapani

Nicolò D’Angelo è il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani

Mercoledì 20 marzo si è insediato il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Nicolò D’Angelo.

Trapanese di origine, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1995 e, nello stesso anno, al termine del corso di formazione per Vice Commissario, è stato assegnato alla Questura di Trapani, ove, nel corso dei successivi 11 anni di permanenza, ha assunto la dirigenza dell’Ufficio del Personale (dal 1995 al 1996), dell’Ufficio Immigrazione (dal 1996 al 2000), della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, del Commissariato di P.S. di Alcamo ed infine (dal 2004 al 2006) dell’Ufficio di Gabinetto.

Trasferito alla Specialità della Polizia Stradale, il dr. Nicolò D’Angelo ne ha diretto – dapprima e per un lungo periodo – la Sezione di Trapani, dal novembre del 2007 all’agosto del 2018 e, successivamente, dal 2018 al 2024 quella di Messina.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato lo scorso febbraio il D’Angelo è stato destinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad assumere la dirigenza della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani. Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2022, D’Angelo è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i meriti professionali ottenuti.



Prende il posto del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Giovanni Leuci, trasferito alla Questura di Napoli per assumere l’incarico di dirigente della Squadra Mobile partenopea.

Leuci lascia Trapani dopo circa vent’anni di permanenza: prima vice-dirigente della locale Squadra Mobile tra la metà degli anni ‘90 ed il 2012, in seguito dirigente del medesimo ufficio investigativo e, dopo un’esperienza biennale – dal 2016 al 2018 – alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese (che gli è valsa la promozione a Primo Dirigente), per l’appunto, dal 2018 al 2024, alla direzione della Divisione Polizia Anticrimine della questura trapanese.