“A Marsala l’isola ecologica mobile di Piazza Pizzo non funziona da mesi”

L’isola ecologica mobile di Piazza F. Pizzo, posta quasi nascosta dietro la Fontana del Vino, da qualche mese non funziona. Ce lo segnalano i lettori e cittadini marsalesi: “Questo provoca spesso che gli utenti che vorrebbero usufruirne soprattutto per i rifiuti RAEE, si portino i rifiuti indietro o li lascino nei pressi dell’isola ecologica – afferma il signor Michele -. Inoltre si segnala lo stato di indecenza della fontana”. Quest’anno peraltro, la Processione del Giovedì Santo non arriverà fino in Piazza Inam – girerà prima, da via Mario Nuccio per ritornare da via Roma – e quindi non ci saranno i tradizionali caramellai a nascondere fontana e isola ecologica.