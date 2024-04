“Bagli Narranti”, a Misiliscemi si presenta il libro di Leonardo Torre

Dopo il grande successo dell’incontro con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, candidata al premio Strega, la rassegna letteraria “Bagli Narranti” prosegue con un appuntamento dedicato ai giovani lettori. Venerdì 3 maggio alle ore 18.00, presso l’Agriturismo Vultaggio, a Guarrato, sarà presentato il libro “Alice nel paese oscuro. Viaggio in un mondo sommerso”, di Leonardo Torre. L’evento è organizzato dall’Associazione “Misiliscemi” con la collaborazione della Consulta Giovanile Comunale, del Comune e della libreria Ubik di Erice.

Converseranno con l’autore, Jacopo Triscari e il giornalista Maurizio Macaluso. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. Il libro “Alice nel mondo oscuro” racconta la storia di un adolescente vittima di bullismo, alla ricerca della propria identità nei meandri dell’insidioso mondo del dark web. Attraverso un gioco online, il protagonista affronta una serie di sfide per giungere alla purificazione spirituale, ma si troverà in situazioni sempre più pericolose e inquietanti. Si tratta di un argomento attuale e importante, che coinvolge non solo i ragazzi ma anche gli adulti, invitati a partecipare e a confrontarsi su queste tematiche così rilevanti per la società contemporanea. L’ingresso all’evento è libero.