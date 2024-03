Al Museo Pepoli di Trapani in restauro le figure della Natività di Maria

Il Museo conserva una collezione di 42 esemplari di figure riconducibili a tale tradizione, databili alla seconda metà del XVIII secolo, provenienti dalla collezione del conte Agostino Sieri Pepoli. Presentano una struttura in legno: grezzo per le parti strutturali (cipresso o noce), scolpito e dipinto con colori a tempera nelle parti esposte (mani e braccia, capo). In alcuni casi le teste sono realizzate interamente in legno, in altri invece la parte frontale del volto è modellata in stucco, poi dipinta. Gli abiti e gli accessori, le cui fogge ricalcano la moda del secondo Settecento, sono prevalentemente in taffetà, gros, tessuti operati e ricamati, galloni e trine metalliche. Agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado è offerta l’opportunità di visitare il cantiere aperto di restauro e di dialogare con gli operatori nelle giornate di mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, su prenotazione al seguente indirizzo email: museo.pepoli@regione.sicilia.it.