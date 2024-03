Marsala: Grillo e Sturiano in visita istituzionale al Parlamento europeo

Il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano, insieme a una delegazione dell’Amministrazione e del Consiglio comunale di Marsala, hanno partecipato a una visita istituzionale al Parlamento Europeo di Bruxelles. L’evento è stato reso possibile grazie all’invito dell’Europarlamentare on. Pietro Bartolo, insignito nel 2023 della cittadinanza onoraria di Marsala, all’interno di un programma di sensibilizzazione promosso dall’UE per avvicinare le Istituzioni europee ai cittadini e alle Istituzioni locali.

Il sindaco Grillo e il presidente Sturiano hanno espresso la loro gratitudine per l’opportunità unica di conoscere da vicino il funzionamento delle Istituzioni europee, sottolineando l’importanza di rendere l’Europa più accessibile e comprensibile per tutti i cittadini. “È stato un onore e un piacere accogliere l’invito dell’onorevole Bartolo, hanno dichiarato il sindaco Grillo e il presidente Sturiano. Ammiriamo la sensibilità e l’impegno profuso dall’Europarlamentare sul tema dell’accoglienza e siamo grati a Bartolo per la sua costante volontà di promuovere il dialogo e la comprensione tra le diverse realtà europee e del Mediterraneo”.

Durante la visita, la delegazione di Marsala ha avuto l’opportunità di partecipare a incontri istituzionali, dibattiti e sessioni informative, approfondendo così la propria conoscenza sulle politiche e le dinamiche europee. Inoltre, ieri pomeriggio, il sindaco Grillo è stato invitato ad intervenire ad un evento del Parlamento Europeo sul tema dell’accoglienza e dell’immigrazione per portare il punto di vista di chi fa i conti con il fenomeno sui territori e raccontare l’esperienza della città di Marsala.

Il sindaco Grillo, il presidente Sturiano e la delegazione di Marsala ringraziano ancora una volta l’on. Bartolo per l’invito e si impegnano a continuare a promuovere la cooperazione e il dialogo tra la propria comunità e le Istituzioni europee.