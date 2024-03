Lo studio di Lilibeo, percorso formativo per gli studenti marsalesi con il Centro Studi Fenici e Punici

A seguito della Riforma dell’Orientamento P.N.R.R. (D.M. 328 del 22.12.2022) il Centro Internazionale di Studi Fenici e Punici ha promosso un percorso di orientamento formativo per le gli alunni di alcune scuole superiori di Marsala, il Liceo Classico “Giovanni XXIII”, Liceo Scientifico “P. Ruggieri”, il Liceo delle Scienze Umane “Pascasino”, l’Istituto Tecnico Economico “G. Garibaldi” – indirizzo turistico. Nell’ambito della riforma, le scuole secondarie di secondo grado attivano a partire dall’anno scolastico 2023-2024 moduli di orientamento formativo degli studenti, di almeno 30 ore, anche extracurricolari nelle classi prime e seconde e moduli curriculari di almeno 30 ore per anno scolastico, nelle classi terze, quarte e quinte, che possono essere integrati con i PCTO.

Il progetto si inserisce nelle finalità della riforma in quanto rivolto alla conoscenza “… del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento, e finalizzato alla maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative” (art.1.3). Infatti, la conoscenza dei beni culturali del territorio, intesi come risorse e potenziali sbocchi professionali e occupazionali, può contribuire in modo significativo alla formazione degli studenti e al loro orientamento nelle scelte di vita“. Alla fine del corso saranno certificate le competenze e sarà rilasciato un attestato.

Il primo incontro si è svolto presso la sala conferenze del Complesso San Pietro, il 14 marzo scorso. I partecipanti, dopo il saluto dell’assessore alla Cultura Ignazio Bilardello e l’introduzione del Presidente del Centro, Rossella Giglio, hanno seguito una interessante lezione sul tema “I Fenici tra Oriente e Occidente” tenuta dal professor Gioacchino Falsone e da Maria Elena Barbera.

Gli incontri proseguiranno con il seguente calendario:

27 marzo ore 10:00: Mozia e i Fenici in Sicilia.

Relatori: prof. Gioacchino Falsone, dott.ssa Maria Elena Barbera

4 aprile ore 10:00: Lilibeo, dalla fondazione punica alla colonia romana

Relatore: dott.ssa Rossella Giglio

Visita al Museo civico “Salvatore Struppa”: dott.ssa Maria Grazia Griffo

12 aprile ore 10:00: visita a Mozia e al Museo “G. Whitaker”

prof. Gioacchino Falsone, dott.ssa Maria Elena Barbera.

17 aprile ore 10:00: visita al Museo e al Parco archeologico di Lilibeo

prof.ssa Alessia Mistretta, dott.ssa Maria Grazia Griffo, prof. Gianluca Anselmi, dott.ssa Maria Serena Parrinello

30 aprile ore 10:00: verifica e certificazione