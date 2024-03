Le Egadi celebrano San Giuseppe, la festa inizia con i falò votivi

Con l’accensione dei tre falò votivi sono entrati nel vivo ieri sera a Marettimo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, patrono dell’isola. Le celebrazioni, organizzate dalla Pro Loco con la collaborazione del Comitato Religioso Festeggiamenti, il Comune di Favignana e la Diocesi di Trapani e il patrocinio della Regione Siciliana, si sono aperte domenica. Tre giorni di appuntamenti all’insegna della fede, della tradizione e del divertimento che culmineranno oggi con il pranzo in piazza offerto alla Sacra Famiglia e la processione per le vie del paese delle statue di San Giuseppe e San Francesco di Paola.

Grande festa anche a Levanzo, di cui San Giuseppe è patrono, e Favignana, dove sono in programma oggi il Rito dell’Alloggiate e del Pranzo dei Santi e le processioni. “Le celebrazioni in onore di San Giuseppe sono per le Egadi un momento importante di fede, condivisione e tradizione”, dice il sindaco Francesco Forgione, che ieri sera ha partecipato, insieme con il vice sindaco Ignazio Galuppo e l’assessore Monica Modica, all’accensione dei falò votivi. “Una comunità vive anche di memoria, di storia e di uno sguardo, a partire dalle proprie radici, verso il futuro”.