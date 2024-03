La Diavoli Rossi di Marsala domina la Ginnastica regionale, medagliere da record

Sensazionali i risultati ottenuti dalle atlete della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, alla prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver tenutasi a Spadafora nel week end del 9 e 10 marzo. Ben 44 le ginnaste schierate in campo dalla società nei diversi livelli di competizione e per le numerose categorie, per un totale di 35 podi e più precisamente 19 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo. Squadra col maggior numero di ginnaste in campo e col maggior numero di medaglie vinte, la Polisportiva Diavoli Rossi continua a confermare l’ottimo lavoro che da decenni svolge con centinaia di ginnaste e ginnasti, portando lustro alla città di Marsala e facendo appassionare a questo fantastico sport decine e decine di famiglie.

Più che soddisfatti dei risultati ottenuti si dichiarano i tecnici federali dell’associazione professori Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, i quali si dedicano con passione alla preparazione dei propri atleti coadiuvati da un magico staff interamente formato da ex ginnaste della società, prova del fatto che oltre a far vincere gare e premi ai propri atleti, ottengono un più alto obiettivo, quello di trasmettere l’amore per questo spettacolare sport.