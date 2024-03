Da Trapani un messaggio per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus￼

La pandemia ha avuto un impatto significativo in tutto il mondo, ponendo le comunità, i sistemi sanitari, le economie e la vita quotidiana delle persone davanti a sfide senza precedenti. Ha causato perdite umane, disagi e cambiamenti radicali nelle nostre vite. È stato un periodo in cui abbiamo imparato a essere più consapevoli della nostra salute e del benessere delle persone intorno a noi. Dal Comune di Trapani arriva un chiaro messaggio: “Oggi ricordiamo le vittime del Coronavirus, e questa giornata deve servire come momento di riflessione, e di solidarietà, ma soprattutto come un’opportunità per mostrare gratitudine nei confronti di coloro che hanno lavorato instancabilmente, anche a costo della propria vita, per curare i malati, proteggere le comunità e sostenere quanti hanno sofferto”.