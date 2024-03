Il Trapani cala il poker sul campo dell’Acireale

Gara in trasferta per il Trapani impegnato sul campo dell’Acireale per la 31ª giornata del Campionato di serie D. Partita che si rivelerà molto fortunata per i granata. La prima azione al 29′ è su colpo di testa di Maltese che sorvola sopra la traversa. L’ex difensore dei trapanesi era comunque in fuorigioco. Al 35′ arriva il goal di Crimi su assist di Convitto, che sblocca la partita a favore del Trapani. Il primo tempo finisce con l’1 a 0 e alla ripresa passano pochi minuti per il contropiede fulmineo di Convitto, che mette a segno una bella rete. Al 72′ un autogol di Maltese sul pressing di Samake, appena entrato in campo, vale il 3 a 0 granata. Pochi minuti più tardi è Samake che vede la rete avversaria, colpisce di testa in velocità e sigla il poker. Singolare vicenda in campo per l’Acireale che resta in dieci per via dell’assenza di un ulteriore portiere under 2005 in panchina.

Il tabellino di gara:

Acireale (4-2-3-1): Bollati; Tufano (60′ Galletta), Maltese, Germinio, Cottone; Palma, Lucchese (65′ Savanarola); Cicirello (81′ Giappone), Montaperto (58′ D’Alessandris), Lo Coco (77′ Di Mauro); Zuppel. A disp.: Mirabelli, Vaccaro, Spinelli, Sticenko. All. Marra.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Morleo; Sbrissa, Acquadro, Crimi (71′ Marigosu); Kragl (75′ Bollino), Cocco (65′ Samake), Convitto (71′ Balla). A disp.: Antonini, Guerriero, Cristini, Pipitone, Bova. All. Torrisi.

Arbitro: D’Orillo (Ghabu-Pozzi).

Marcatori: 35′ Crimi, 52′ Convitto, 72′ autogol Maltese, 78′ Samake.

Note: ammoniti: Sabatino, Morleo, Maltese, Bollino.