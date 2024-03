La trapanese Anna Fileti compie 100 anni, l’augurio dell’Amministrazione comunale

La signora Anna Fileti sabato scorso 16 marzo ha compiuto 100 anni e per l’occasione i suoi familiari le hanno organizzato una festa speciale aperta non solo ad amici e parenti, ma a tutto il vicinato. Anna da sempre residente nella frazione di Xitta, ha davvero tanto da raccontare e non solo relativamente alla sua famiglia (peraltro numerosa: con cinque fratelli e una sorella, ad oggi presenti, il figlio e i nipoti). Essendo la maggiore dei fratelli si è presa sempre cura di loro, sostituendosi spesso ai propri genitori impegnati in attività lavorativa.

L’anno scorso è stata sottoposta ad intervento chirurgico a seguito di una brutta caduta nell’isola di Levanzo, superato dopo una breve convalescenza, con un continuo miglioramento, grazie al temperamento che l’ha sempre contraddistinta. Ancora oggi autonoma nelle faccende domestiche, vive da sempre nella stessa casa. Tanti i parenti ed amici che hanno voluto omaggiare tale ricorrenza con un brindisi organizzato dal proprio figlio ed esteso a tutto il vicinato, ai nipoti ed ai propri cari.Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida per l’occasione ha voluto omaggiare la sig.ra Anna con una pergamena di ringraziamento, che la stessa ha letto sorridendo al primo cittadino il quale, scherzosamente, le ha dato la possibilità di indossare la fascia istituzionale.