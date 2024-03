Ricerca dei dispersi, a Calatafimi esercitazione dei radioamatori con la Protezione Civile

Si è conclusa la 2 giorni l’esercitazione di protezione civile a Calatafimi Segesta svoltasi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 marzo. Lo scopo è stato testare le forze in campo attraverso le telecomunicazioni e l’attività radio-associata per la ricerca di dispersi in diversi punti del territorio utilizzando anche le unità cinofile. In aiuto alla ERA European Radioamateurs Association Sezione Provinciale di Trapani sono state attivate anche i gruppi di Palermo, Altavilla Milicia, la Protezione civile Provinciale e regionale.

Decine i volontari che hanno contribuito a questa esercitazione da ogni parte della Sicilia che si sono messi in viaggio nelle prime ore della notte. Tra i presenti il presidente nazionale di ERA Radioamatori Marcello Vella, il Presidente Sezione Palermo Era rescue Marcello Cenci, il decano emerito Zu Ciccio Cirapice di Altavilla, il geometra Di Stefano Michele per la Protezione civile Provinciale oltre a rappresentanti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile regionale che insieme al presidente provinciale della Era Radioamatori Trapani sezione Calatafimi Eugenio Giorgio Infantolino, hanno dato vita a questa importante iniziativa. Il sindaco Francesco Gruppuso dichiara: “Orgogliosi di voi care volontarie e volontari, che avete a cuore lo scopo di aiutare la società civile nei momenti di crisi e difficoltà in coordinamento con le autorità locali”.