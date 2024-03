Matrimonio italo-ucraino a Trapani, il primo dall’inizio della guerra

Sabato 16 marzo il Sindaco Giacomo Tranchida ha celebrato un matrimonio italo-ucraino tra il trapanese Mario Fontana e l’ucraina Iryna Solchanyk, il primo a Trapani dall’inizio della guerra in Ucraina. Presenti anche alcune donne ucraine arrivate per l’occasione a Trapani e ivi , partecipando con i loro abiti tradizionali , hanno rimarcato la loro fiera appartenenza. All’evento presente anche l’assessora di Erice, Carmela Daidone.

“Ho celebrato centinaia di matrimoni civili, tanto a Valderice come ad Erice e a Trapani – dichiara il Sindaco Tranchida – ma, assieme al sorriso della felice occasione, ci stava pero’ un grave e pressante pensiero condiviso con i parenti ed amici di Iryna: il protrarsi della devastante guerra in Ucraina invasa dalla orrida violenza russa. Un augurio dunque speciale per Mario e Iryna – conclude Tranchida – che la loro unione sia leggiadra come il volo della colomba che dalla Colombaia di Trapani rende omaggio al Tempio della Venere in Erice (peraltro raffigurato anche nel gonfalone del Comune della vetta) con l’ auspicio di un rinnovato e senza confini, solidale messaggio di Pace al popolo ucraino oppresso ed a quanti, al pari subiscono distruzione e morte da parte degli scellerati oppressori”.