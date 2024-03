Un Marsala Futsal in calo di energie perde al Palasancarlo contro Blingink

Il Calcio ci insegna spesso come le sorti di una partita possono essere ribaltate e nel Calcio a 5, proprio per la velocità di gioco, il destino di un match può cambiare così repentinamente da rimanere attoniti. E’ più o meno lo stupore che hanno vissuto i tifosi accorsi al Palasport San Carlo sabato pomeriggio per la gara valida come 20ª giornata di Campionato di serie B Girone H tra Marsala Futsal 2012 e Blingink Soverato. Gli azzurri in vantaggio di 2 a 0 si sono fatti rimontare fino alla sconfitta fatta di troppe defezioni per infortuni e squalifiche (come Tendero e Mister Giacalone sostituito in panchina da Lillo Gesone, allenatore dell’Under 19 Nazionale).

Primo tempo_ Al fischio d’inizio gli ospiti vogliono far capire subito ai padroni di casa di giocarsela fino in fondo e lo fanno schierando il portiere di movimento. Il Marsala non cede alla provocazione, al 4’ la palla sfonda la difesa biancorossa, il portiere non trattiene la sfera e questa rimpallando viene colta da De Bartoli che la manda in rete. Pochi minuti dopo Patti sfiora il goal e all’8’ il contropiede micidiale di Capitan Pizzo firma il 2 a 0 e la sua 13ª rete stagionale. Il Blingink pressa tanto, carta che si rivelerà vincente per prendere in mano le redini del match da qui in poi: al 12’ un calcio di punizione su uno schema fa nascere il 2 a 1 per un gran tiro di Martino.

Secondo tempo_ Il Marsala, a parte qualche lampo, sembra spegnersi. Assenze e precarie condizioni fisiche di alcuni giocatori, che anche in questa gara hanno rimediato diverse botte (Pizzo è uscito portato in spalla), non aiutano. Al 5’ arriva il primo dei quattro goal che il Blingink infligge ai lilybetani. A pareggiare dalla rimessa è Perez che sfrutta un pallone filtrato in area a seguito di una rimessa laterale. I calabresi alzano il tiro e rimontano al 10’, Labate vince la sfida contro ben tre avversari e segna praticamente da terra. Coach Giasone chiama il power play ma senza energie gli azzurri non fanno altro che subire a porta sguarnita prima la rete di Martino al 17’ e un minuto più tardi Scerbo, portiere soveratese, tira in direzione della porta vuota e chiude il risultato sul 5 a 2.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Buffa, Pacioni, Pellegrino, Pierro, Valenti, Lombardo, Patti, Pizzo, De Bartoli (4’ p.t.), Bonafede, Costigliola e Giambanco. All. Vincenzo Giacalone

Blingink Soverato: Panetta, Santise, Lo Riggio, Mallimaci, Celia, Sinopoli, Martino (12’ p.t., 17’ s.t.), Labate (10’ s.t.), Perez (5’ s.t.), Scerbo (18’ s.t.). All. Edoardo Venanzi

Ammonizioni: Patti;

Marcatori: De Bartoli (4’ p.t.), Pizzo (8’ p.t.) – MF2012; Martino (12’ p.t., 17’ s.t.), Perez (5’ s.t.), Labate (10’ s.t.), Scerbo (18’ s.t.) – BS

Arbitri: Francesco Rimpici, Aronne Benetti, Giorgia Mongiovì (crono)

Note: ammonito un dirigente del Blingink