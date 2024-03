Le crisi amorose come tema principale nei consulti di cartomanzia

Chiunque abbia affrontato almeno una volta nella sua vita una crisi di coppia è consapevole che tale evento può provocare angoscie e dispiaceri alle quali non di rado è facile soccombere. Il venir meno di una solida unione che ha permesso ai partner di condividere per un lungo periodo le più disparate esperienze rende i protagonisti di questa crisi sentimentale fragili e disorientati. Spesso per individuare percorsi strategici volti alla soluzione di queste spiacevoli vicende alcuni decidono di richiedere consulti di cartomanzia mostrando attraverso questa scelta singolare di lasciarsi alle spalle i risultati fallimentari forniti dalla ragione. Coscienti cioè che la dimensione razionale non è stata in grado di decifrare la realtà, si rifugiano nel mondo esoterico tentando di usufruire degli strumenti interpretativi che esso propone. Pertanto in questo contesto la relazione amorosa viene analizzata puntando a cogliere gli spunti di riflessione che la simbologia dei tarocchi restituisce ai professionisti dell’arte del predire. I cartomanti, in virtù a loro dire di una profonda preparazione in materia e soprattutto godendo di una sofisticata intuizione, risultano capaci di identificare i preziosi suggerimenti che derivano dalla loro lettura delle carte. Del resto il cliente pretende dal loro intervento non soltanto la scoperta dei motivi che hanno causato la separazione, ma in particolare richiede agli operatori esoterici di trovare qualsiasi espediente per riconquistare la fiducia e l’amore del partner. Il cartomante si prende quindi la responsabilità di offrire al cliente indicazioni utili per riappropriarsi di una serenità coniugale che da tempo appare irreversibilmente assente nel suo rapporto con l’amato. Il che vuol dire che coloro che si avvicinano ad un operatore esoterico affidano automaticamente allo stesso il proprio destino visto che iniziano a seguire i suoi consigli senza opporre valutazioni critiche.

Le separazioni sotto la lente della lettura dei tarocchi

La disperazione provata da chi vede allontanarsi il sogno di preservare la sua favola d’amore è tale da giustificare talvolta il suo ricorso ai consulti di cartomanzia che sono considerati per coloro che credono fermamente nella loro attendibilità come degli strumenti conoscitivi più efficaci e penetranti della ragione. Il desiderio da parte dei clienti di svelare attraverso l’interpretazione delle carte vie valide a garantire il recupero di una tranquillità di coppia induce gli operatori esoterici ad analizzare il caso presentato con l’attenzione di chi non può commettere errori. Nella fase iniziale i cartomanti ascoltano ogni informazione rilevante che proviene dal racconto del cliente in modo tale da raccogliere del materiale che li aiuti nel loro esame esoterico. Il passaggio successivo è invece caratterizzato da una lettura dei tarocchi che deve ispirare il professionista a tal punto da consentirgli di individuare quei rimedi concreti che riescano a sanare una relazione amorosa. Ci si trova di fronte a dinamiche che chiaramente non sono accettate da coloro che ritengono che la verità di ogni fenomeno umano possa essere colta soltanto attraverso l’uso della ragione. Non poche sono infatti le aspre reazioni che emergono dai media ogniqualvolta si dibatte sulla credibilità di chi partecipa convintamente alle dinamiche dell’universo esoterico e a tal proposito occorre sottolineare che le due opposte visioni del mondo non riusciranno mai a trovare un punto di equilibrio o qualsiasi forma di rispetto reciproco. Quando poi la cronaca denuncia episodi disdicevoli compiuti da disonesti operatori esoterici la distanza tra le due posizioni ideologiche si fa ancora più vistosa e in quanto tale decisamente incolmabile. Resta fermo il fatto che nonostante che forti perplessità continuino a ruotare attorno all’attività dei cartomanti, il fascino suscitato dal loro antico mestiere è tuttora in grado di influenzare la vita di molti individui.

Un enorme giro di affari generato dalla lettura dei tarocchi

Sono addirittura le imprese, dopo essersi accorte che l’interpretazione delle carte avrebbe potuto determinare lauti guadagni, a occuparsi da almeno venti anni di fornire ogni giorno ai clienti una lettura dei tarocchi al telefono. Tese strategicamente all’acquisizione di una importante visibilità online, tali aziende gestiscono i loro siti internet adottando le più efficaci tecniche di web marketing. I clienti alla continua ricerca di operatori che propongano seri consulti di cartomanzia al telefonoritrovano nella rete una massiccia presenza di società che, per prevalere sui loro competitor, presentano nuovi servizi esoterici e soprattutto sconti da capogiro. In una società contemporanea rapida e altamente razionale è dunque possibile riscontrare negli individui l’esigenza primaria di ritagliarsi momenti di sana riflessione.