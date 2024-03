Alle ore 14 di oggi, al ritorno a scuola, all’uscita dell’Istituto “Alcide De Gasperi” di Strasatti, sede di via Fornara, è successo quello che alcuni genitori temevano e avevano già all’inizio dell’anno scolastico denunciato: un camion che a quell’ora non doveva transitare per via di un divieto di accesso all’ora di uscita degli studenti, ha strattonato una mamma che stava entrando con la figlia in macchina, causando traumi e dolori fisici. “Assenti i vigili urbani, la loro presenza non è costante. Ribadisco ancora una volta che l’Amministrazione comunale deve intervenire immediatamente per cambiare l’ingresso principale nella zona opposta dove è possibile avere un grosso parcheggio”, afferma Antonella Morsello, portavoce delle mamme della “De Gasperi”.