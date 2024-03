Il Comune di Marsala ha un nuovo sito, più digitale e con l’App Municipium

Un sostanziale restyling del sito web istituzionale del Comune di Marsala è stato realizzato dall’Ufficio Servizi Informatici (Ced) diretto dall’ingegnere Giovanni Palmeri, su direttiva dell’Amministrazione Grillo e sarà online lunedì. Risponde alle linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che, in collaborazione con il Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD), ha sviluppato un modello standard per i portali dei Comuni. Con il supporto del Gruppo Maggioli – che ha curato la formazione del personale del Ced e dei giornalisti dell’Ufficio Stampa – è stato così prodotto il nuovo sito istituzionale che include anche i servizi che si possono richiedere online senza recarsi fisicamente al Comune. Il sindaco Grillo: “Anche in questo caso, un investimento Pnrr contribuisce a raggiungere obiettivi di efficienza e trasparenza, migliorando e agevolando i rapporti con i cittadini-utenti”.

Aggiunge l’assessore Salvatore Agate, con delega ai Sistemi informatici: “In più, un’applicazione con analoghi standard e design digitali, consentirà di essere quotidianamente informati su servizi, avvisi, news ed eventi comunali”. Il riferimento è all‘App “Municipium” che, anch’essa nel rispetto della normativa europea, mette a disposizione dei cittadini – su cellulari e dispositivi vari – interfacce coerenti, fruibili e accessibili. Sia il nuovo sito web online da lunedì prossimo – l’indirizzo è sempre www.comune.marsala.tp.it – che l’App (è possibile scaricarla per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Comune) saranno periodicamente monitorati, al fine di accertare la loro conformità con le linee guida ministeriali contenuti nei pacchetti “cittadino informato e attivo”.