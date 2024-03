Ciclismo: Marsala Team 2012 riparte dalla Coppa Sicilia

L’Asd Marsala Team 2012 torna sulle bici per affrontare gli obiettivi della nuova stagione agonistica puntando alla vittoria in Coppa Sicilia 2024, il circuito amatoriale più prestigioso dell’isola. Il 17 marzo si terrà la prima tappa della 15ª edizione della Coppa Sicilia che partirà dal siracusano. “Otto appuntamenti come gli atleti della Marsala Team che vi parteciperanno”, afferma il Presidente Francesco Catalano. Anche quest’anno del team ciclistico farà parte il neo campione uscente, il trapanese Gianpalo Di Stefano.