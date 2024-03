Il camper di “Batticuore Batti” alle Egadi per screening elettrocardiografico 

Il camper sanitario dell’Associazione “Batticuore Batti Onlus” ha fatto tappa presso l’Istituto comprensivo “Antonino Rallo” di Favignana. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Avrò cura di te”, finalizzato a sensibilizzare e educare i giovani alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla diagnosi delle patologie e malformazioni cardiache, causa di numerose morti precoci in età scolare, sostenuto dal Comune di Favignana con il supporto della Pro Loco “Isole Egadi”. Nei giorni scorsi i rappresentanti dell’Associazione hanno incontrato gli studenti per informarli e illustrare le procedure e le manovre da attuare in caso di emergenza. Gli alunni, accompagnati dai genitori, hanno potuto sottoporsi all’attività di screening.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per avere sostenuto e supportato questo progetto,” dichiara il dottor Gaspare Rubino, presidente dell’Associazione “Batticuore Batti Onlus”. “Siamo stati felici di sostenere un’iniziativa importante per la salute dei nostri cittadini, in particolare dei nostri giovani,” dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega alla Sanità. “Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e invitiamo la popolazione a partecipare attivamente agli screening previsti.”

Domani il camper farà tappa in Piazza Matrice per effettuare lo screening della popolazione, mentre lunedì e martedì sarà a Marettimo.