Bancarotta fraudolenta, a Marsala a giudizio 4 persone tra cui un commercialista e un ex presidente di calcio

La Procura della Repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio, per bancarotta fraudolenta in concorso, di 4 persone. Si tratta del commercialista Giulio Bellan, titolare di studi di consulenza in 5 città (Marsala, Pantelleria, Agrigento, Catania e Milano) nonchè di Luigi Vinci, ex presidente del Marsala Calcio e titolare di due note aziende di produzione di gelati assieme a Giovanna Vinci e Pietro Buffa, anche amministratori delle suddette società, dichiarate già fallite dal Tribunale.

Nel gennaio 2017, davanti al cancello dell’abitazione di Bellan a Marsala, fu ritrovata una testa di cavallo mozzata. Di quel caso, visto l’eclatante gesto, si occupò la Direzione Investigativa Antimafia che però escluse la matrice mafiosa. L’autore fu poi individuato in un giovane tabaccaio marsalese che fu rinviato a giudizio per minaccia aggravata. L’inchiesta però sulla bancarotta fraudolenta prese le mosse da quell’episodio. L’indagine, che prese il via nel 2019, è stata coordinata dal sostituto procuratore di allora, Antonella Trainito. Giovedì prossimo davanti al Gup si terrà l’udienza preliminare di rinvio a giudizio dinnanzi al pm Sara Varazi. A difendere i 4 imputati è l’avvocato Salvatore Luigi Sinatra.