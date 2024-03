Il Gruppo Folk Marsala Antica al Festival Colores del Mundo in Messico

Il giorno 21 marzo, il Gruppo Folklorico Marsala Antica volerà alla volta del Messico. È stato chiamato a rappresentare l’Italia e nella fattispecie la Sicilia, su segnalazione dell’IOV ( International Organization of Folk Art ) al Festival Colores del Mundo. La loro sarà una tournée che toccherà la Città di Cordoba e Veracruz e lo stato messicano di Hidalgo. Sarà sicuramente un altro tassello da aggiungere al curriculum del gruppo , già pieno di bandierine di tutto il mondo girato in questi 40 anni di attività.

Questa mattina, presso il palazzo comunale, il sindaco Massimo Grillo, ha voluto fortemente incontrare il Presidente del Gruppo, Fabrizio Coppola, per donare un gagliardetto della città, da consegnare all’amministrazione ospitante in Messico, portando i saluti di tutta la città. Presenti all’incontro anche Pietro Pellegrino icona di Marsala Antica, Presidente Provinciale Fitp, neo proclamato Padre Del Folklore, personalità benemerita della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, a cui il gruppo è iscritto da oltre 40anni. Presente anche il Vice Presidente Regionale della Federazione, Davide Tarantino, che ha portato i saluti di tutto il Comitato Regionale e del Presidente Regionale Dott. Vincenzo Amaro. Per il Gruppo marsalese sarà sicuramente una bella esperienza che li renderà orgogliosi di rappresentare la città di Marsala, da sempre sensibile verso questo mondo del folklore e delle tradizioni popolari.