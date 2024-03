Tutti gli eventi a Marsala nel fine settimana

Diversi eventi a Marsala in questi giorni. L’Ail – Associazione italiana contro le leucemie, sezione locale, sarà in Piazza della Repubblica fino al 17 marzo con uno stand per la vendita delle uova di pasqua il cui ricavato andrà a sostenere la ricerca. Oggi due gli eventi, uno in preparazione della Santa Paqua, ovvero “Passio Christi”, spettacolo della Parrocchia Maria SS delle Grazie che andrà in scena alle 21.30 presso il Teatro Impero; mentre all’Auditorium “Vito Trapani” del Carpe Diem, in via Diaz n. 2, si terrà il concerto “Futura” omaggio a Lucio Dalla con i giovani artisti dell’Officina Artistica.

Domani torna invece la Stagione Concertistica dell’Associazione “L. Van Beethoven” che al Teatro “Sollima” porta il duo piano-mezzosoprano Oksana Shepetko e Edita Randovà (ore 18). Lo stesso giorno a Finestre sul Mondo di via Sibilla l’iniziativa “Insieme per Gecyl” concerto di beneficienza con Pan Peter all’handpan e Marco Pizzo al sassofono con la collaborazione dei Paninari di Marsala.