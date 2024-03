 Elezioni Mazara, ‘Movimento Democratico’ con Cristaldi: “Obiettivi acqua, turismo e verde pubblico”

A sostegno di Nicola Cristaldi è nata la lista civica “Movimento democratico”. A darne comunicazione i consiglieri comunali 5 Stelle Girolamo Billardello e Maurizio Pipitone e il portavoce del movimento “Voci Democratiche” Pasquale Safina. Una lista nata “per rafforzare l’area di espressione moderata e progressista in grado di dare voce a pezzi importanti della società cittadina, oggi non rappresentata”. A chiarire l’idea della lista è lo stesso Pipitone: “Pasquale Safina era portavoce di Voci Democratiche cinque anni fa, noi facevamo parte di Mazara in Movimento. Da qui l’idea di Movimento Democratico, che nasce per intercettare anche quell’elettorato di centrosinistra all’interno del progetto Futurista che come ribadito da Cristaldi è aperto a tutti”.

“Cristaldi – prosegue Pipitone – sta creando una coalizione trasversale che non ha ideologie politiche, per noi era l’unica strada percorribile. All’interno del progetto sono presenti anime di destra, centro e sinistra. Anche l’esperienza del Movimento 5 Stelle insegna che è nato accogliendo al suo interno anime di diversa provenienza”. In queste settimane non sono mancate le polemiche sulla scelta di Billardello e Pipitone che avrebbero impedito un centrosinistra compatto: “Stavamo lavorando per la creazione di un campo largo con il centrosinistra – risponde Pipitone –, per portare avanti un progetto per Mazara, non di bandiera. Non ci siamo riusciti, in alcuni casi sono prevalsi gli interessi personali. Non c’erano le condizioni e abbiamo avuto la forza di alzarci da quel tavolo. Non si parlava di progetti, di idee, ma solo di poltrone”. Da qui la scelta di appoggiare il progetto di Nicola Cristaldi con la nuova lista.

“Il nostro scopo è quello di creare un gruppo forte, spero di coinvolgere più persone possibili nel Movimento 5 Stelle di cui faccio sempre parte. Con Pasquale Safina vorremmo creare anche il centrosinistra del futuro in città”. Lo stesso consigliere è chiaro sui programmi da portare avanti: “I progetti principali riguarderanno acqua, turismo e verde pubblico. Saranno i punti cardine del nostro movimento. Vogliamo portare avanti idee concrete e non progetti riguardanti ponti o ferrovie, come sento da altre parti, dove di concreto non c’è nulla. La mia idea è quella di riordinare. A Mazara abbiamo l’oro e non ne sappiamo beneficiare. Ripartiamo da ciò che abbiamo – conclude Pipitone –, l’idea di sviluppo a Mazara deve ripartire da questo, soprattutto dal turismo”.