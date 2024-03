E’ derby domenicale tra Primavera Marsala e Salemi

La Primavera Marsala che ha superato per una rete a zero il Camporeale, in una partita molto combattuta e risolta da un calcio di rigore trasformato da Siragusa, si porta a più cinque dalla zona pericolante. Quello di domenica scorsa è stato uno scontro diretto per evitare di partecipare ai play out a tre giornate dal termine del campionato.Il gol su rigore, assegnato dal signor Maggiore di Palermo per intervento falloso su Panitteri, è stato poi trasformato con freddezza dal veterano Siragusa. Adesso gli uomini di Perricone sono chiamati a difendere la mini serie positiva di risultati sul difficile campo di un Salemi che comunque naviga in buone acque e questo potrebbe far diventare questo derby molto gradevole per quanti lo assisteranno al San Giacomo di Salemi.