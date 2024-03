Trapani, inaugurata la sede universitaria al “Principe di Napoli”

Presenti il rettore e diverse autorità. Enologia il prossimo anno si trasferirà a Marsala.

L’ex convento dei cappuccini “Principe di Napoli”, nel cuore del centro storico di Trapani, apre i battenti al Polo Universitario. Sono due le facoltà che verranno ospitate all’interno della struttura: viticultura ed enologia e il corso di laurea in sistemi agricoli Mediterranei.

Nella mattina del 15 marzo il tradizionale taglio del nastro. Presente il magnifico rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, oltre al sindaco del capoluogo Giacomo Tranchida ed esponenti della sua giunta, le massime Autorità civili cittadine e l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

“Trapani si configura sempre più come città universitaria – ha detto Midiri – sia con l’aumento dei corsi di studio sia per il numero degli studenti che, quest’anno, ha registrato un incremento del 104 per cento”. Lavoriamo – ha detto l’assessore Mimmo Turano – per garantire una filiera nel percorso di formazione dei nostri giovani, penso oltre agli indirizzi già presenti nelle scuole superiori, a corsi di laurea nell’ambito dell’enogastronomia, una offerta che può contribuire a dare concrete prospettive di lavoro ai nostri giovani e farli rimanere nel nostro territorio”.

Il Sindaco di Marsala Massimo Grillo con una nota ha espresso il suo compiacimento per la scelta della nuova sede del corso di Laurea in Enologia a Marsala. L’Accordo, stipulato tra l’Istituto Antonietta Genna-Spanò e l’Ateneo palermitano, prevede infatti la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di via Frisella per la durata di 25 anni.