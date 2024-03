Sicurezza stradale, politraumi e primo soccorso, incontro al Liceo “Ruggieri” di Marsala

Medico anestesista rianimatore, Elena Armida è stata protagonista di un incontro con i ragazzi del Liceo “Ruggieri” di Marsala sul tema della gestione extra ospedaliera del politrauma. Da oltre 10 anni in servizio presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, Elena Armida è responsabile della sezione locale AIDO e medico rianimatore per la CRI sezione di Trapani.

L’incontro, riservato ai ragazzi che frequentano i corsi della curvatura biomedica, ha voluto sensibilizzare i presenti su una serie di aspetti fondamentali per la sicurezza stradale: velocità non eccessiva, uso di caschi o cinture di sicurezza, non aver fatto uso di sostanze stupefacenti.

Particolarmente interessante è stata la parte dedicata alle misure di primo soccorso e su come attuarle in situazioni di emergenza, attraverso una serie di manovre messe in atto con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa di Trapani che hanno partecipato all’incontro.

La dottoressa e le volontarie della CRI hanno posto l’accento sulle “cose da fare” (a partire dalla chiamata al 112) e su quelle da non fare quando ci si trova davanti a un incidente stradale, in modo da individuare le adeguate procedure da seguire per prestare soccorso delle persone coinvolte.

Grazie ai diversi interventi gli alunni hanno avuto modo di chiarirsi le idee su come ci si può avvicinare alla realtà del volontariato, a servizio della comunità, anche senza intraprendere un percorso medico specialistico.