Ad Alcamo aprile inizia con la seconda edizione del Ciokowine Fest

Dal 5 al 7 aprile Alcamo ospita la seconda edizione del Ciokowine Fest, un’iniziativa di promozione turistica del territorio, ideata dall’associazione STS, che mette insieme due realtà diverse, Alcamo e Modica, che un tempo facevano parte della stessa contea e che oggi sono gemellate per le proprie eccellenze enogastronomiche, il vino ed il cioccolato.

Queste le parole del sindaco Domenico Surdi: “E’ un vero piacere ospitare, per il secondo anno consecutivo, il Ciokowine fest che rappresenta il punto d’incontro della cultura enogastronomica alcamese e modicana, proponendo una tre giorni dedicata al famoso vino della Città di Alcamo e allo squisito cioccolato modicano”. E l’assessore alla cultura Donatella Bonanno “il festival di quest’anno, che presenteremo alla stampa venerdì 5 aprile presso l’aula consiliare del nostro comune, prevede numerosi eventi enogastronomici e musicali, con un occhio particolare ai più piccoli, cui saranno dedicati momenti di intrattenimento e percorsi educativi”.

Alla presentazione della manifestazione saranno presenti, oltre i rappresentanti istituzionali dei due comuni, il nuovo partner della manifestazione, la CNA, insieme al Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP. La manifestazione si articolerà in eventi enogastronomici e musicali, momenti di intrattenimento per i più piccoli, spettacoli itineranti ed artisti di strada, un village con prodotti artigianali siciliani. Tutte le iniziative si svolgeranno all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti e del Wine bar Qubbì (Collegio dei Gesuiti) e in Piazza Ciullo. Nelle mattine saranno accolti gli alunni delle scuole primarie alcamesi e nel week-end le famiglie, con la Cioko-mascotte e le Cioko-lezioni golose e divertenti della Fabbrica del cioccolato, per proseguire nel pomeriggio con il Cioko-lab dedicato agli adulti. È prevista animazione dal vivo con radio Ciokowinelive, la radio che racconterà l’evento. Tutti i pomeriggi il Wine bar Qubbì accoglierà i cioko-lovers e wine-lovers più curiosi con masterclass e cooking show, solo su prenotazione sul sito ciokowineofficial.it, in cui verranno proposte originali ricette dolci e salate a base di cioccolato e in abbinamento con degustazioni guidate di vino… e non solo.

Per conoscere il programma completo e le modalità di prenotazione consultare il link : https://www.ciokowineofficial.it/programma-eventi

PROGRAMMA CIOKOWINE FEST 2024

VENERDI 5 APRILE

ORE 9.30 – Piazza Ciullo e Collegio dei Gesuiti

Apertura degli stand .

Dalle ore 9.30 alle 13.00 – Collegio dei Gesuiti

Cioko-mascotte: Contest “Disegna la mascotte del Ciokowine 2025” riservato ai bambini delle terze, quarte e quinte delle scuole primarie presso la biblioteca dei bambini

Dalle ore 9.30 alle 13.00 – Auditorium – Collegio dei Gesuiti

Cioko-school: la “Fabbrica del cioccolato” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo Di Buono riservato ai bambini delle terze, quarte e quinte delle scuole primarie.

Dalle ore 9:30 – Atrio Collegio dei Gesuiti

Cioko-game Village: a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini delle terze, quarte e quinte delle scuole primarie.

Dalle ore 10:00 – Auditorium del Collegio dei Gesuiti.

Cioko-art: “ Altorilievo dello stemma Città di Alcamo” a cura della scultrice del cioccolato Elisa Corallo.

ORE 11:00 – Sala Consiliare del Comune di Alcamo.

Cerimonia di inaugurazione della manifestazione “Ciokowine fest 2024”

Ore 15:00 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti,Master class: “5 Vini liquorosi & il cioccolato di Modica”

Pietro Russo, Masterwine 2024 ed enologo

Salvatore Peluso, Maestro Cioccolatiere e Presidente del consorzio tutela del cioccolato di Modica IGP.

Conduce Cynthia Certa, Food lover, Wine- lover . (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it)

Ore 16:30 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti.

Cooking show:” Cioccolato e vino in cucina”

Emanuele Russo Chef e titolare del ristorante “Le Lumie – Marsala”.

Sebastiano Polinas Enologo cantina Di Legami, Castellammare del Golfo.

Conduce Cynthia Certa, Food lover, Wine- lover . (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it)

Dalle ore 17.00 – Piazza Ciullo

Cioko-game Village: a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini.

Ore 17:30 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti,

Cooking-show: scuola di pasticceria “protagonista il cioccolato”, con il Maestro pasticcere Paolo Antico, ambasciatore del cioccolato “Lindt” della pasticceria “Antico dolce Idea” di Partinico in abbinamento ai vini della “Cantina Candido” presentato dal produttore Paolo Candido. ( Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it).

Dalle ore 18:00 alle 22.00 – Collegio dei Gesuiti

Mini-contest musicale: esibizione amatoriale per pianisti, riservato ai visitatori della manifestazione, l’esibizione dalla durata di tre minuti verrà registrata e pubblicata sulla pagina Ciokowine music contest, Il pianista che per la sua esibizione avrà ricevuto più like, riceverà un premio la domenica pomeriggio.

Durante la giornata,” Ciokowinelive” la radio che ti racconta l’evento! con interviste ed intrattenimento musicale, tutto live sui nostri canali Social Ciokowine_fest.

Tutte le Master Class e Show cooking verrano trasmesse in diretta da Video Sicilia, partner della manifestazione, sui canali youtube, facebook e istagram.

Area food: Collegio dei Gesuiti a cura dei Ristoranti Tatarì Osteria Moderna e Antichi Quartieri Ticket Euro 10,00 da acquistare presso la biglietteria all’ingresso della manifestazione. ( Un primo + bicchiere di vino + caffè).

Degustazione dei vini: Collegio dei Gesuiti stand dei produttori, ticket di degustazione a pagamento euro 10,00 presso la biglietteria della manifestazione (Degustazione di tre tipi di vini a scelta ).

SABATO 6 APRILE

Ore 9.30 – Piazza Ciullo Collegio dei Gesuiti.

Apertura degli stand .

Dalle ore 9:30 alle 13:00 – Collegio dei Gesuiti

Cioko-mascotte: Contest “Disegna la mascotte del Ciokowine 2025” riservato ai bambini fino ad 11 anni presso la biblioteca dei bambini

Dalle ore 9.30 alle 13.00 – Auditorium del Collegio dei Gesuiti

Cioko-school: la “Fabbrica del cioccolato” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo Di Buono riservato ai bambini fino ad 11 anni

Dalle ore 9:30 alle 13.00 – Piazza Ciullo.

Cioko-game: Village a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini.

Dalle ore 10:00 Auditorium del Collegio dei Gesuiti.

Cioko-art : “ Altorilievo dello stemma Città di Alcamo” a cura della scultrice del cioccolato Elisa Corallo

ORE 15:00 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti

Master class. “Birra di Abbazia, Torta Savoy e ‘mpanatigghi Modicani

Maurizio Intravaia degustatore ed esperto di produzione di birre artigianali per la birra d’Abbazia, “Hora Benedicta” del monastero Benedettino di San Martino delle Scale.

Pasticceria bar 900 di Alcamo.

Salvatore Peluso Maestro Cioccolatiere e presidente del Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Conduce Cynthia Certa, Food lover, Wine- lover . (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it)

Ore 16:00 – Auditorium del Collegio dei Gesuiti,

Cioko-lab: laboratorio del Cioccolato di Modica a cura di Salvatore Peluso del “Consorzio del Cioccolato di Modica IGP” (Ingresso da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it).

ORE 16:30 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti

Cooking-show: “Cioccolato e vino in cucina”

Mario Pizzitola chef e titolare del Ristorante Tatarì Osteria Moderna Alcamo.

Salvo Beltempo, Enologo e produttore della cantina ” Domini Mediterranei, San Cipirello

Conduce Cynthia Certa, Food lover, Wine- lover . (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it)

Dalle ore 17.00 – Piazza Ciullo

Cioko-game Village: a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini. Dalle ore 18:00 alle 22.00 – Collegio dei Gesuiti

Mini-contest musicale: esibizione amatoriale per pianisti, riservato ai visitatori della manifestazione, l’esibizione dalla durata di tre minuti verrà registrata e pubblicata sulla pagina Ciokowine music contest, Il pianista che per la sua esibizione avrà ricevuto più like, riceverà un premio la domenica pomeriggio.

Area food: Collegio dei Gesuiti a cura dei Ristoranti Tatarì Osteria Moderna e Antichi Quartieri Ticket Euro 10,00 da acquistare presso la biglietteria all’ingresso della manifestazione. ( Un primo + bicchiere di vino + caffè).

Degustazione dei vini: Collegio dei Gesuiti stand dei produttori, ticket di degustazione a pagamento euro 10,00 presso la biglietteria della manifestazione ( Degustazione di tre tipi di vini a scelta ). Tutte le Master Class e Show cooking verrano trasmesse in diretta da Video Sicilia, partner della manifestazione, sui canali youtube, facebook e istagram.



Durante la giornata,” Ciokowinelive” la radio che ti racconta l’evento! con interviste ed intrattenimento musicale, tutto live sui nostri canali Social Ciokowine_fest.

DOMENICA 7 APRILE

ORE 9.30 Piazza Ciullo – Collegio dei Gesuiti

Apertura degli stand .

Dalle ore 9:30 alle 13:00 – Collegio dei Gesuiti

Votazione del contest “Disegna la mascotte del Ciokowine 2025” per adulti e bambini presso la postazione Radio “Live non Live”

Dalle ore 9.30 alle 13.00 – Auditorium del Collegio dei Gesuiti.

Cioko-school . la “Fabbrica del cioccolato” a cura del Maestro Cioccolatiere Enzo Di Buono riservato ai bambini fino ad 11 anni

Dalle ore 9:30 alle 13.00 – Piazza Ciullo.

Cioko-game: Village a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini.

Dalle ore 10:00 Auditorium del Collegio dei Gesuiti.

Cioko-art : “ Altorilievo dello stemma Città di Alcamo” a cura della scultrice del cioccolato Elisa Corallo

ORE 15:00 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti

Master class: “Cioccolato e distillati ” a cura del bar-tender Antonio Perra . (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it)

Ore 16:00 – Auditorium del Collegio dei Gesuiti

Cioko-lab: laboratorio del Cioccolato di Modica a cura di Salvatore Peluso del “Consorzio del Cioccolato di Modica IGP” (Ingresso da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it).

ore 16:30 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti

Cooking show: A scuola di cucina “protagonista il cioccolato”, con un allievo dell’Istituto Danilo Dolci di Partinico e il suo docente Prof. Ignazio Interrante con un piatto in degustazione con abbinamento ai vini della cantina Ba&Co di San Cipirello presentati dal produttore e Sommelier AIS Filippo Barbiera. (Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it).

Dalle ore 15.00 – Piazza Ciullo.

Cioko-game Village: a cura della Frappè Animazione di Alcamo, riservato ai bambini. Ore 17:00 – Collegio dei Gesuiti

Apertura delle urne e proclamazione del vincitore del contest “Disegna la mascotte del Ciokowine 2025” e consegna dei premi ai primi tre classificati.

ore 17:30 – Collegio dei Gesuiti

Premiazione del vincitore del Ciokowine music contest con la consegna del premio da parte degli organizzatori presso la postazione Radiociokowine.

Ore 18,00 – Qubbì – Collegio dei Gesuiti

Cooking-show: Scuola di pasticceria “protagonista il cioccolato”, con il maestro pasticcere Giovanni Cappello ,della pasticceria “Cappello ” di Palermo , che preparerà un dolce mousse al cioccolato cremoso, pistacchio e lampone, in abbinamento ai vini della “Enoteca Galante” di Balestrate presentato da Vincenzo Galante. ( Ingresso a pagamento da prenotare sul sito Ciokowineofficial.it).

Ore 19:00 – Collegio dei Gesuiti

Cerimonia di consegna della scultura di cioccolato dello “stemma della Città di Alcamo”, realizzata da Elisa Corallo al Sindaco Domenico Surdi.

Area food: Collegio dei Gesuiti a cura dei Ristoranti Tatarì Osteria Moderna e Antichi Quartieri Ticket Euro 10,00 da acquistare presso la biglietteria all’ingresso della manifestazione. ( Un primo + bicchiere di vino + caffè).Degustazione dei vini: Collegio dei Gesuiti stand dei produttori, ticket di degustazione a pagamento euro 10,00 presso la biglietteria della manifestazione ( Degustazione di tre tipi di vini a scelta ). Tutte le Master Class e Show cooking verrano trasmesse in diretta da Video Sicilia, partner della manifestazione, sui canali youtube, facebook e istagram.



Durante la giornata,” Ciokowinelive” la radio che ti racconta l’evento! con interviste ed intrattenimento musicale, tutto live sui nostri canali Social Ciokowine_fest.