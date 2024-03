L’Under 17 del Marsala Futsal è campione provinciale

La formazione Under 17 del Marsala Futsal 2012 si è laureata Campione Provinciale 2023-24. I ragazzi guidati dal Mister Giuseppe Costigliola, con la vittoria per 3-1 sul San Vito Lo Capo, hanno chiuso il girone in testa al campionato con 27 punti conquistati in 10 partite frutto di ben 9 vittorie e 1 sconfitta. Un traguardo davvero importante per la giovane squadra che in 7 mesi è riuscita a creare un gruppo forte e coeso, grazie al lavoro dell’allenatore Giuseppe Costigliola, del responsabile del settore giovanile Leandro D’Alessandro e del dirigente Domenico Ragona.

“Voglio fare i complimenti alla direzione del Settore Giovanile, allo staff tecnico e, ovviamente, ai giocatori – queste le parole del Presidente Paolo Tumbarello – per lo splendido risultato raggiunto. Complimenti davvero a tutti i ragazzi, al mister Giuseppe Costigliola e ai genitori che hanno aiutato la società a creare un bellissimo gruppo unito in campo e fuori, educato e rispettoso delle regole e del fair-play. La vittoria del campionato è un bellissimo traguardo raggiunto dai nostri ragazzi che non hanno mai mollato. Sono orgoglioso di loro perché sono il futuro del Marsala Futsal 2012”. Soddisfatto anche il Responsabile del Settore Giovanile del Marsala Futsal 2012: “Complimenti a questi ragazzi – ha dichiarato D’Alessandro –. Sono orgoglioso di questo gruppo per l’attaccamento alla maglia, la voglia di sacrificarsi e di non mollare mai. Complimenti anche a Mister Giuseppe Costigliola per il gran lavoro fatto in pochi mesi”.