Il Trapani fa tris contro Reggio Calabria al Provinciale

Gara casalinga per il Trapani, che ha ospitato questa domenica la Lfa Reggio Calabria, nata dalla ceneri della vecchia Reggina. I trapanesi sono chiamati al ritorno al successo per riprendere la corsa che la vede protagonista nel Campionato di serie D e ci riesce col risultato di 3 a 1.

Il Trapani inizia bene con un colpo di testa di Barillà che finisce alto sopra la traversa e la prima rete arriva all’11’ da un assist di Balla che aveva recuperato la sfera verso Acquadro che non fallisce. Kragl ci prova due volte a trovare lo specchio della porta avversaria senza però risultare ficcante. Trapani vicino al raddoppio con il calcio d’angolo di Convitto per Crimi che finisce di poco alto sopra la traversa ma il primo tempo termina 1 a 0 per i padroni di casa.

Alla ripresa subito un tocco di mano di Porcino visto dall’arbitro sul cross di Balla. E’ rigore per il Trapani che viene trasformato da Cocco al 47′. Al 55′ il tris granata non si fa attendere: Convitto insacca facile in rete. Pochi minuti dopo e un goal di Balla verrà annullato per fuori gioco. Al 77′ per Reggio è Barillà che prima prova ad accorciare le distanze, con il suo tiro che fa la barba al palo e poi segna due minuti più tardi sfruttando l’assist di Provazza. Dopo che i granata si mangiano un goal fatto, il match termina sul 3 a 1.

Il tabellino di gara:

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero (85′ Morleo); Crimi (77′ Palermo), Acquadro; Kragl (77′ Bollino), Balla, Convitto (71′ Marigosu); Cocco (90′ Samake). A disposizione: Antonini, Liepins, Cristini, Ba. All.: Torrisi.

Lfa Reggio Calabria (4-3-3): Velcea; Parodi (65′ Zanchi), Girasole, Adejo, Porcino; Belpanno (46′ Zucco, 68′ Simonetta), Barillà, Perri (65′ Martiner); Provazza, Bolzicco, Renelus (65′ Salandria). A disposizione: Martinez, Ingegneri, Kremenovic, Marras All.: Trocini.

Arbitro: Cerea (Mino-Savasta).

Marcatori: 11′ Acquadro, 47′ Cocco (rig.), 55′ Convitto, 79′ Barillà.

Note: 4531 spettatori. Ammoniti: Crimi, Barillà, Girasole, Acquadro, Salandria.