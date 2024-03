Calcio Balilla, mazaresi della “Mimì Rodolico” vincono il Torneo paralimpico

Si è svolto a Ravanusa in provincia di Agrigento il primo torneo regionale della Federazione Paralimpica di Calcio Balilla, al torneo hanno partecipato oltre 30 atleti. L’ASD Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara ha partecipato con 4 squadre composta da Asaro Francesco e Pipitone Antonino, Asaro Ivan e Sciacca Giuseppe, Erbini Lorenzo e Amodeo Sebastiano, Stabile Nicoló e Bonafede Gabriele. Tutte le squadre hanno vinto il girone di qualificazione arrivando ai quarti di finale. La coppia formata da Bonafede e Stabile ha battuto poi in finale la coppia Callari-Porrello della Pro Sport Ravanusa per 3 a 1.