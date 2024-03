Weekend di sport tra Marsala e Castelvetrano, tra le gare c’è un derby

Diverse gare impegneranno le squadre del territorio in questo weekend di sport. In Eccellenza è derby tra la Folgore Castelvetrano che in casa incontrerà il Mazara 46. Mentre l’altra società gialloblu trova tra le mura amiche dello Stadio cittadino il Pro Favara 1984. Si scenderà in campo domani alle 15 per la 25ª giornata. Nel Campionato di Promozione invece, la 23ª giornata andrà in scena sempre domani alle 15. Questa volta ad essere impegnato è il Marsala Calcio che al “Nino Lombardo Angotta” ritrova l’Iccarense. Obiettivo è vincere dopo i punti persi contro il San Giorgio Piana. In Prima Categoria il Belice Sport alle 15 domani incontrerà il Salemi, mentre l’Atletico Marsala giocherà in trasferta contro la Margheritese 2018 e la Primavera Marsala in casa dovrà vedersela contro Camporeale.

In Seconda Categoria la squadra lilybetana di Paolini Galactic Academy giocherà al Conca d’Oro contro il Colomba Bianca oggi alle 15. In Terza Categoria oggi lo Strasatti sarà in campo a Menfi e il Petrosino 1969 in trasferta a Sciacca. Domani ore 15 il Bosco 1970 ospita il Rinascita Partanna mentre il Segesta incontrerà il Calatafimi Don Bosco. Per quanto riguarda le gare del Calcio a 5, in serie B Girone H si torna in campo oggi, alle 15 a Monreale per Villaurea-Marsala Futsal 2012; la prima in classica Mazara Futsal 2020 invece accoglie al Palazzetto dello Sport il Soverato.

Sul fronte Pallamano, il Giovinetto Petrosino oggi ore 15 sarà in trasferta a Chieti nella 7ª giornata di ritorno del Campionato serie A Bronze girone C. Per la Pallavolo, sabato al Palazzetto San Carlo la GesanCom Marsala Volley ritroverà la Lu.Vo Barattoli Arzano alle 17.30, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di serie “B1” girone “E”. Domani alle ore 18 a Gela la Nuova Pallacanestro Marsala giocherà l’8ª giornata di ritorno del Campionato di serie C.